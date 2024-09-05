Во Владимире проходят работы по благоустройству мемориалов и памятников. Сегодня сотрудники администрации города совместно с учениками школ провели субботник на Князь-Владимирском

Во Владимире проходят работы по благоустройству мемориалов и памятников. Сегодня сотрудники администрации города совместно с учениками школ провели субботник на Князь-Владимирском кладбище. В уборке также участвовала администрация Фрунзенского района и ЦУГД. Дорожники помыли из шланга Воинский мемориал. Волонтеры расчистили листву и привели в порядок захоронения. Уделили внимание и заброшенным памятникам – их покрасили, помыли заборы,