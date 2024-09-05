Мошенники начали звонить и писать в «Телеграме» жителям Владимирской области от имени председателя ЗС региона Ольги Хохловой. Об этом она предупредила в своих соцсетях. Председатель

Мошенники начали звонить и писать в «Телеграме» жителям Владимирской области от имени председателя ЗС региона Ольги Хохловой. Об этом она предупредила в своих соцсетях. Председатель отметила, что никогда не обращается через соцсети с просьбами. Ольга Хохлова, цитата из соцсетей Если от меня поступают звонки через данный мессенджер – не реагируйте. Ни в коем случае не