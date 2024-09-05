Мошенники начали звонить и писать в «Телеграме» жителям Владимирской области от имени председателя ЗС региона Ольги Хохловой. Об этом она предупредила в своих соцсетях. Председатель
<a href="https://33live.ru/novosti/05-09-2024-predsedatel-zs-oblasti-olga-xoxlova-predupredila-vladimircev-chto-ne-pishet-im-soobshheniya.html" target="_blank">Председатель ЗС области Ольга Хохлова предупредила владимирцев, что не пишет им сообщения</a> - Мошенники начали звонить и писать в «Телеграме» жителям Владимирской области от имени председателя ЗС региона Ольги Хохловой. Об этом она предупредила в своих соцсетях. Председатель
[url=https://33live.ru/novosti/05-09-2024-predsedatel-zs-oblasti-olga-xoxlova-predupredila-vladimircev-chto-ne-pishet-im-soobshheniya.html]Председатель ЗС области Ольга Хохлова предупредила владимирцев, что не пишет им сообщения[/url] - Мошенники начали звонить и писать в «Телеграме» жителям Владимирской области от имени председателя ЗС региона Ольги Хохловой. Об этом она предупредила в своих соцсетях. Председатель