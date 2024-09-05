Об этом сообщило министерство, отвечающее за деятельность мировых судей, органы ЗАГС и архивы региона, в четверг, 5 сентября.

В августе 2024 года во Владимирской области самыми редкими именами для детей стали Андрей, Всеволод, Мирослав, Ростислав, Ян, Венера, Виолетта, Инга, Любовь и Ярославна. Об этом сообщило министерство, отвечающее за деятельность мировых судей, органы ЗАГС и архивы региона, в четверг, 5 сентября.Среди популярных имен для мальчиков выделяются Иван, Максим и Мирон. А для девочек же фаворитами среди имен стали София, Виктория и Ева.