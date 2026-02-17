Спикер ЗакСобрания Ольга Хохлова и председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Николай Балахин поздравили молодую семью из Гусь-Хрустального с рождением долгожданного
<a href="https://33live.ru/novosti/17-02-2026-olga-xoxlova-posetila-oblastnoj-perinatalnyj-centr-i-pozdravila-moloduyu-semyu-s-rozhdeniem-pervenca.html" target="_blank">Ольга Хохлова посетила Областной перинатальный центр и поздравила молодую семью с рождением первенца</a> - Спикер ЗакСобрания Ольга Хохлова и председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Николай Балахин поздравили молодую семью из Гусь-Хрустального с рождением долгожданного
[url=https://33live.ru/novosti/17-02-2026-olga-xoxlova-posetila-oblastnoj-perinatalnyj-centr-i-pozdravila-moloduyu-semyu-s-rozhdeniem-pervenca.html]Ольга Хохлова посетила Областной перинатальный центр и поздравила молодую семью с рождением первенца[/url] - Спикер ЗакСобрания Ольга Хохлова и председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Николай Балахин поздравили молодую семью из Гусь-Хрустального с рождением долгожданного