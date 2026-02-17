В регионе готовы к масштабному ремонту дорог в этом году: контрактация завершена. Работы будут выполнены на участках 43 дорог регионального и межмуниципального значения. На эти цели

В регионе готовы к масштабному ремонту дорог в этом году: контрактация завершена. Работы будут выполнены на участках 43 дорог регионального и межмуниципального значения. На эти цели направлено 3,8 млрд рублей. Своевременная контрактация позволит дорожникам приступить к ремонту сразу после наступления благоприятных погодных условий. Самые объёмные ремонты запланированы на следующих участках: – 13,9 км автодороги Ковров