49-летняя женщина утонула в пруду у себя на участке в Судогодском районе. Погибшая была за рулем УАЗа. О трагедии рассказали в пресс-службе Следкома. Собственный источник раскрыл «Шестому

49-летняя женщина утонула в пруду у себя на участке в Судогодском районе. Погибшая была за рулем УАЗа. О трагедии рассказали в пресс-службе Следкома. Собственный источник раскрыл «Шестому каналу» название населенного пункта, где произошла трагедия – деревня Афонино. Следователи установили, что 4 сентября этого года женщина была на участке со своими родственниками. Она начала отгонять УАЗ