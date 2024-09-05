Праздник молока пройдет 7 сентября в «Усадьбе двух генералов» в селе Павловское. Для гостей предусмотрена обширная программа, а также лотерея, где разыграют молодого бычка. На празднике

Праздник молока пройдет 7 сентября в «Усадьбе двух генералов» в селе Павловское. Для гостей предусмотрена обширная программа, а также лотерея, где разыграют молодого бычка. На празднике будет работать фермерская ярмарка, выставка декоративно-прикладного творчества и полевая кухня. Также организаторы обещают кулинарное молочное шоу. Состоится и концерт, на котором выступят коллективы из Ковровского района и Владимира. Из