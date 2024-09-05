640 метров Проезда №26 (от дома №15 улицы Пушкина до дома №3 на Озерной улице) в Петушках привели в нормативное состояние. Там обновили асфальт, укрепили обочины щебнем, рассказали в

640 метров Проезда №26 (от дома №15 улицы Пушкина до дома №3 на Озерной улице) в Петушках привели в нормативное состояние. Там обновили асфальт, укрепили обочины щебнем, рассказали в пресс-службе минтранса. Проездом № 26 чаще всего пользуются жители улиц Матросова, Мира, Горького, 9 Января, Свердлова, Жданова. По этой дороге они добираются до СДТ «Городской –