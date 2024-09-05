Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 5 сентября.
Власти Владимирской области объявили о выделении 500 миллионов рублей на развитие образовательной сферы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 5 сентября.
Наибольшая часть средств — 203,6 миллиона рублей — будет направлена на ежемесячные выплаты классным руководителям в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек. Среди других крупных расходов:
- 17,186 миллиона рублей — на вознаграждение кураторов педагогических работников колледжей в небольших населенных пунктах;
- 21,7 миллиона рублей — на строительство пищеблока для Добрятинской средней школы в Гусь-Хрустальном районе;
- 17 миллионов рублей — на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений;
- 33 миллиона рублей — на поддержку профессиональных образовательных организаций для соответствия современным требованиям;
- 17 миллионов рублей — на улучшение материально-технической базы областного спортивно-оздоровительного центра «Олимп»;
- 81,8 миллиона рублей — на ремонт освещения, электропроводки, систем видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации;
- 80,6 миллиона рублей — на компенсации педагогам за участие в государственной итоговой аттестации по программам общего образования;
- 5,7 миллиона рублей — на поощрение региональных управленческих команд за достижение показателей работы исполнительных органов Владимирской области.