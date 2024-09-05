Министерство природопользования и экологии Владимирской области представило доклад о состоянии водоемов региона.

Министерство природопользования и экологии Владимирской области представило доклад о состоянии водоемов региона. Во Владимирской области насчитывается 357 озер общей площадью 5000 гектаров, большинство из которых мелкие и зарастающие. Крупные озера включают Урвановское и Вишу.На 1 января 2023 года в области разведано 341 месторождение подземных вод с запасами более 1509 тысяч кубометров в сутки. Минеральные источники оцениваются в 837 тысяч кубометров в сутки.Сточные воды снизились с 95,5 до 94,17 миллионов кубометров в год, однако увеличился сброс недостаточно очищенных сточных вод до 87,25 миллиона кубометров. В 2023 году наблюдается уменьшение массы сбросов по большинству загрязняющих веществ, кроме некоторых, таких как хлориды и нитраты.Исследования показали, что из 17 створов рек 11 были отнесены к классу «грязная». Наихудшее состояние воды зафиксировано в реке Ундолка, где вода признана «экстремально грязной».Работы по охране водоемов продолжаются, однако 60% очистных сооружений требуют капитального ремонта. В 2023 году запланированы работы по очистке Клязьмы и других рек с использованием средств областного бюджета и федеральных ресурсов.