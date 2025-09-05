Супруги. Жена:
- Если бы я неожиданно умерла, ты бы женился снова?
- Конечно, нет.
- Нет? Почему нет? Тебе не нравится быть женатым?
- Ну причем тут это?
- Еще как причем, с какой стати ты не хочешь больше жениться если ценишь брак?
- Ну хорошо, женился бы, если тебе от этого легче.
- (расстроенно) Ах... женился бы значит.
- Ну да. Мы же об этом разговарием!
- И ты бы с ней спал в нашей кровати?
- А где мне по твоему с ней спать?
- И ты бы вместо моих фоток везде бы ее поставил?
- Ну, думаю да, конечно!
- И ты бы позволил ей водить мою машину?
- Нет, у нее прав нет.
- (тишина)...
еще анекдот!