Во Владимире продолжается обработка территорий от грызунов. 8 сентября проведут дератизацию оврага на Фатьянова, напротив дома №4. Об этом сообщили в управлении по охране окружающей среды

Во Владимире продолжается обработка территорий от грызунов. 8 сентября проведут дератизацию оврага на Фатьянова, напротив дома №4. Об этом сообщили в управлении по охране окружающей среды администрации города Владимира. Грызуны являются источниками возбудителей более 70 инфекционных и паразитарных заболеваний человека и животных. Также они уничтожают и портят продукты питания и фуража, истребляют всходы с/х культур,