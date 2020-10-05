Рособрнадзор в октябре проведет онлайн-консультации "На все сто!" для будущих участников экзаменов от разработчиков материалов ЕГЭ.

Рособрнадзор в октябре проведет онлайн-консультации "На все сто!" для будущих участников экзаменов от разработчиков материалов ЕГЭ.Участники и педагоги смогут в простой и доступной форме получить информацию о материалах ЕГЭ следующего года. Какова структура и содержание экзаменационной работы? Какие изменения ждут выпускников в этом учебном году? Как избежать типичных ошибок и правильно пользоваться доступными ресурсами для подготовки? Консультации будут транслироваться в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в соцсет «ВКонтакте» и на YouTube.Все желающие получат уникальную возможность напрямую задать свои вопросы. Сегодня в 11 часов начнется подготовка к ЕГЭ по истории.