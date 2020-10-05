Постепенно возвращаемся к весенним показателям? Число заболевших медленно, но верно растёт. За последние сутки во Владимирской области ещё 57-мь новых КОВИД-носителей. Последний раз такие

Постепенно возвращаемся к весенним показателям? Число заболевших медленно, но верно растёт. За последние сутки во Владимирской области ещё 57-мь новых КОВИД-носителей. Последний раз такие показатели регион демонстрировал в июне. Всего больных теперь 7 540. В лидерах антирейтинга Гусь-Хрустальный (12-ть новых пациентов). На втором месте Муром (10 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Владимира и Александрова