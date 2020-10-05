Злоумышленники похитили животных из конюшни в Юрьев-Польском районе, планируя в дальнейшем продать их.

В ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратились представители местной конюшни, сообщившие, что ночью из загона пропали две лошади. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленники вывели животных через поврежденное ограждение.Сумма ущерба, причиненного собственникам животных, составила 270 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате проведенной работы оперативники установили возможный маршрут передвижения злоумышленников.Подозреваемые - 49 и 33-летний мужчины - были задержаны сотрудниками ОМВД России по Юрьев-Польскому району при проведении совместных мероприятий с коллегами из Вязников.В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенные лошади возвращены законным собственникам.