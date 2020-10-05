Полицейские избили задержанного мужчину, сломав ему руку.

По сведениям Следственного комитета по Владимирской области, возбуждено уголовное дело, в котором двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции обвиняют в превышении должностных полномочий. Инцидент случился вечером 30 августа.В предпоследний день лета они задержали мужчину 35-лет и без всяких основний избили его резиновой палкой по голове и ногам. Также у задержанного оказалась сломанной рука.Полицейские сейчас задержаны, расследование ведется совместно с сотрудниками оперативно-розыскной частьи собственной безопасности УМВД России по Владимирской области.Если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов и наказаны.