Очередная работа владимирского уличного художника Мишкина. На этот раз он подготовил рисунок-квест...

Очередная работа владимирского уличного художника Мишкина. На этот раз он подготовил рисунок-квест под названием "Сыщик".Вместе со своим коллегой он соединил два направления уличного искусства: стрит-арт и граффити. Известный персонаж из „Бременских музыкантов“ изображен в образе уличного художника. Выбор не случаен, как поясняет Мишкин, многие его коллеги, как и он сам, предпочитают оставаться в тени. На поясе у Сыщика приклеена настоящая сумка с баллонами. Но все они пустые, а патронташ больше не представляет ценности, предупреждает вандалов художник. Кстати, место рисунка Мишкин не называет, предлагая владимирцам самим отыскать новое творение.