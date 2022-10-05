Сегодня Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор в отношении Максимова Р.Д.,...

Сегодня Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор в отношении Максимова Р.Д., которым он признан виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти.6 августа 2022 года около 5 часов утра сотрудники регионального ГИБДД прибыли на место совершения административного правонарушения на Соборную площадь города Владимира для фиксирования правонарушения управлявшего автомобилем «Лексус» знакомого Максимова. Во время пресечения противоправных действий молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подбежал к патрульному автомобилю и с целью воспрепятствования законной деятельности инспектора ГИБДД схватил рукой за форменное обмундирование последнего и не менее 3 раз толкнул руками в грудь, сопровождая свои действия нецензурной бранью и угрозами.Ход расследования уголовного дела по поручению Председателя СК России находился на контроле в центральном аппарате ведомства.В судебном заседании подсудимый признал себя виновным, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему.Суд назначил Максимову Р.Д. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба октябрьского районного суда г. Владимира.Фото: скрин из видео СУ СК по Владимирской области