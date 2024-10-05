Во Владимирской области работают более 20 тысяч преподавателей

В образовательной сфере Владимирской области трудится более 20 тысяч высококвалифицированных специалистов, среди которых есть целые семьи педагогов. В течение последних пяти лет в регионе осуществлены масштабные проекты по улучшению образовательной инфраструктуры, включая строительство и запуск в эксплуатацию 11 детских садов и 8 школ. Информацию об этом предоставила пресс-служба правительства региона.Кроме того, в области создано 186 «Точек роста» и 7 центров цифрового образования для детей под названием «IT-куб», а также в школах открыты 6 технопарков «Кванториум». Более 100 учебных заведений обзавелись новыми спортзалами и уличными спортивными площадками, а 333 образовательных учреждения обновили материально-техническую базу для внедрения цифровой образовательной среды.