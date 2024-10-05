Амангельды Куандыкова будут судить по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве, сообщили в пресс-службах Следкома прокуратуры. Напомним, бывшего замглавы

Амангельды Куандыкова будут судить по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве, сообщили в пресс-службах Следкома прокуратуры. Напомним, бывшего замглавы администрации Коврова по ЖКХ задержали в апреле этого года. Следствие установило, что с апреля 2022 года по январь 2024 года обвиняемый, будучи в хороших отношениях с гендиректор стройорганизации «СЗ Композит Эстейт», через