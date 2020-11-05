Власти признали загрузку коечного фонда - колоссальной.

Со следующей недели во Владимирской области планируют начать выдавать бесплатные лекарства для лечения Covid-19. Об этом на брифинге 5 ноября рассказала главврач региона Елена Утёмова.«В Вязниковской районной больнице развёрнуто ещё 26 мест для пациентов с диагнозом коронавирус. Загрузка - колоссальная. Госпитализировано 1115 пациентов, 20 из них подключены к ИВЛ. В сутки делается 2100 тестов», - добавила руководитель депздрава.Елена Утемова добавила, что на базе поликлиник откроются центры амбулаторной помощи.«Это необходимо, чтобы развести потоки больных ковидом и тех, кто пришёл в больницу по другому вопросу», - отметила она.На «горячую линию» ведомства до сих пор поступают жалобы, что в больницах можно встретить жителей.Добавим, что в области создаётся центр дистанционного мониторинга состояния инфицированных. Рабочие места для этой линии оборудованы на базе центра лечебной физкультуры. На первых порах обзванивать жителей будут с 8:00 до 23:00.