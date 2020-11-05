По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением.

5 ноября около 10 утра на улице Нижняя Дуброва грузовик с цементом врезался в ограждение.По предварительной информации, водитель бетономешалки не справился с управлением.Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.