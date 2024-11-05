Константину было 28 лет.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области простились с ефрейтором гвардии Константином Викторовичем Шлюндтом. Об этом рассказали в администрации города.Константину было 28 лет. Его объявили пропавшим без вести после того, как 9 сентября 2023 года он отправился на боевое задание и больше не вышел на связь.Глава Гусь-Хрустального, региональное правительство, военный комиссариат и ветераны Вооружённых сил России выразили свои искренние соболезнования семье и близким героя. Напомним, ранее мы писали, что