Во Владимирской области прошел круглый стол, посвященный сложностям выполнения квот по трудоустройству инвалидов. Кадровый центр «Работа России» представил комплекс мер поддержки для

Во Владимирской области прошел круглый стол, посвященный сложностям выполнения квот по трудоустройству инвалидов. Кадровый центр «Работа России» представил комплекс мер поддержки для предприятий. Об этом сообщили в облправительстве. В Ковровском филиале Кадрового центра «Работа России» работодатели обсудили проблемы квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью. Центр предлагает помощь в расчете квот, подборе кандидатов и оформлении