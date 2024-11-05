На митинге обсуждались важные вопросы, включая поддержку действующих защитников.

В Суздале на праздновании 4 ноября глава Владимирской области Александр Авдеев провел встречу с ветеранами боевых действий, которые одними из первых прибыли в зону специальной военной операции. Ветераны стали наставниками для молодежи и создали Ассоциацию ветеранов СВО.На митинге обсуждались важные вопросы, включая поддержку действующих защитников, меры трудоустройства, реабилитации и патриотического воспитания. В церемонии возложения цветов у Спасо-Евфимиева монастыря также приняли участие защитники Отечества и представители власти. Авдеев отметил важность связи с бойцами как на фронте, так и на родине. Многие ветераны сейчас адаптируются к мирной жизни, поддерживая друг друга в рамках новой ассоциации.