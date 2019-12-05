Местный житель, желая очистить территорию территорию вокруг садового участка, спилил березы на территории лесничества.

В конце ноября в ОМВД России по Судогодскому району обратились представители одного из местных лесничеств, сообщившие, что при обходе территории обнаружили незаконную рубку 10 берез.Сотрудники уголовного розыска, изучив место происшествия, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 41-летнего местного жителя.Установлено, что фигурант, проводя очистку своего дачного участки, решил спилить деревья, на территории, граничащей с участком. Спилы мужчина перенес во двор дачи, планируя распорядится ими в дальнейшем по своему усмотрению.Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 13 500 рублей.По данному факту следователями ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).