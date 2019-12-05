Сначала он снял деньги с её карты, а затем украл золотой браслет

33-летний житель Коврова предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета и впоследствии грабежа понравившейся девушки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Летом обвиняемый познакомился с женщиной, которую позвал к себе домой. После её ухода он обнаружил на столе банковскую карту. Зная пин-код, мужчина обналичил со счета женщины 9 тысяч рублей. Когда она опомнилась и пришла за картой, ковровчанин сорвал с её запястья золотой браслет и прогнал из дома.Женщина обратилась к полицейским, которые задержали вора. Он пояснил, что отнимал вещи у женщины, потому что хотел её снова увидеть.Браслет и деньги вернули владелице, а уголовное дело направили в суд на рассмотрение.