Исцелились от недуга ещё 202 человека.

Как сообщает сайт правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 133 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 202 человека.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 86 костромичам. 11 случаев диагностировано в Костромском районе, семь – в Островском районе. По пять заболевших выявлено в Шарьинском, Красносельском и Буйском районах. Три заразившихся зарегистрировано в Галичском районе. По два инфицированных прибавилось в Нерехте, Солигаличе, Мантурово, по одному – в Вохме, Боговарово, Волгореченске, Макарьевском и Антроповском районах.За прошедший день от ковида в регионе скончался 58-летний мужчина.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 12 078 человек. Врачам удалось поставить на ноги 9 080 заразившихся. В стационарах лежат 765 жителей области, из них 353 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 450 пациентов.