Владимирский экскурсовод Татьяна Лысова рассказала о знаменитостях, которые жили на Девической...

Владимирский экскурсовод Татьяна Лысова рассказала о знаменитостях, которые жили на Девической улице.В неизвестные закоулки истории ведут владимирцев пешие экскурсии под руку с краеведами. "Музей под открытым небом" и островок старины - так эту улицу называет экскурсовод Татьяна Лысова. Кто жил на улице Девической и какие знаменитости через неё проезжали, расскажет Татьяна Воронцова.Улица "необыкновенная"- не побоюсь этого слова- начинает свой рассказа Татьяна Лысова. Прошли уже несколько столетий, а она по-прежнему "музей под открытым небом", островок старины. Девическая связана с именами богатейших купеческих семей Владимира. А ее уникальным архитектурным ансамблем всегда были Торговые ряды.- Здесь Торговые ряды стояли издавна, но деревянные . А Екатерина Великая выпустила приказ. перестроить их. Чтобы пожаров не было. И были у нас перестроены в 1787 году, а северный ряд был еще пристроен в 1790-м.Неспроста это место так привлекало купцов. Девическая словно была огромной ярмаркой- с бойкой торговлей и бесконечными людскими потоками.- Непосредственно улица Девическая появилась на градостроительных планах только в 1781 году. До этого улицу определяли как дорогу с Большой улицы к Девичьему монастырю. Мы его знаем как Успенский Княгинин, но до 1900 года он назывался Девичий. Поэтому и улицу решено было назвать Девической.С этого места жителям и гостям открывался прекрасный вид на надворную колокольню Княгинина монастыря. К сожалению, она снесена в 1932-ом. Но по именованию направления так и сохраняет название Девической. Застраиваться она начала со стороны Большой улицы.- Вот и Григорий Мещерягин дворянин управляющий имением Воронцова в Андреевском прикупил в конце 18 века здесь землю и построил дом.Интересно, что более знаменитым домом Мещерягина считается тот, что у Золотых ворот. Возведенный еще в 1793 г. Это была одна из первых каменных построек на улицах Владимира. Возводили ее 10 лет по проекту Николая фон Берка, который также спроектировал Торговые ряды и Присутственные места. Жить только в этом доме Мещерягин не захотел. И продал его под почтовую контору. Через нее проезжало множество знаменитостей- от императора Павла до писателя Салтыкова-Щедрина.Сам же Мещерягин до самой смерти прожил в доме на Девической. Новый вид здание приобрело попав после перепродажи во владения самого Андрея Никитина. Состоятельный купец, городской голова , почетный гражданин Владимира всегда думал о благоустройстве города. .- И середине 19 века вдоль свои магазинов до Никольской замостил тротуар красивым белым камнем... Тротуар шел ступеньками. Он разместил на домах кронштейны с зонтами. владимирцы спасаясь от дождя и, снега.Один дом на Девической тоже видоизменится - на него настроят еще 2 этажа. Правда, когда они исчезли, в какое время - загадка- говорит Татьяна.- Он надстраивает его третьим этажом, и приделывает во дворе амбары, конюшни, и тоже исключительно сдает. Род лавки ...питейные дома. Это место вплоть до революции будет торговым центром.А в 2000-е здание в центре Владимира попадет в полицейские сводки. Стражи правопорядка накроют там подпольное казино "Майкопар". Татьяна рассказывает , название не случайно, ведь в прошлом на этом месте стояла табачная лавка "Майкопар"- так назывался сорт табака. Видимо основатели нелегального бизнеса неплохо знали историю-смеется экскурсовод.Дом № 3 также построен Андреем Никитиным. В советское время в нем размещалась музыкальная школа №1- сегодня она находится на ул. Диктора Левитана. ЕЕ выпускницей в 1937-м-была знаменитая Вера Фирсова наш суздальский соловей.Никитинский квартал превратил Девическую улицу в самую благоустроенную в 19 веке.- Обязательно должны быть конюшни, каретные дворы , амбары, с погребами , ледниками, были собственные колодцы- такая редкость, но доходные дома - вода нужна была постоянно ...был подведен и водопровод.Вторые и третьи этажи в никитинских домах отдавались под постоялые дворы.. В доме №7 даже размещались казармы 12-го Великолуцкого пехотного полка и солдатская кухня. В советские времена до появления собственного Дворца Пионеров- здесь работали пионерские кружки. А вот сам дом и магазин долгое время называли "люлинскими" - по знаменитой купеческой фамилии владельцев Люлиных. Старожилы помнят и другое название - "Дары природы"- любимый магазин потребкооперации. Улица Девическая лишь раз меняла свое название - 100 лет назад она называлась Красномилицейской.- В 1851 г здесь стоял полукаменный невзрачный дом купца Ивана Селецкого. Ветшал он что им не пользовались, и осле пожара 1883 г его руины продали знаменитому Петровскому.Благодаря Петровскому дом обрел второе рождение и таким дошел до наших дней. После революции здание национализировали. И разместили в нем Клуб милиционеров. Благодаря газете "Призыв" мы сегодня можем узнать , как же развлекались милиционеры в своем клубе в 20 е годы.Естественно, там где были Торговые ряды, была и торговая площадь. И была она знаменита непроходимой грязью. Впервые площадку за Торговыми рядами замостили 170 лет назад - в 1853.- Замостили его диким камнем, найденным при работах между Успенским собором и пушкинским бульваром. Даже предположили, что это древние площадки, типа детинца. Но углубляться в это никто не стал.После революции в 30-е годы именно здесь на торговой площади проходили первые демонстрации. Сохранились потрясающие документальные фото. В том числе и послевоенных лет, когда на площади за торговыми рядами проходили и военные парады. В те годы сквер усиленно благоустраивали комсомольцы. Отсюда и родилось название Комсомольский сквер.- По большому счету, Комсомольский сквер напоминает Версаль. С лестницами, скульптурами, аллеями ...здесь же в 1953 был поставлен фонтан массивнее , побогаче.чем в Липках. Говорят в проектировании принимал участие Александр Столетов.Сюда же с Пушкинского бульвара - были перенесены памятник Пушкину работы Владимира Долецкого и памятник Ленину и Сталину, который прежде украшал ул. Горького. В 70-е годы Комсомольский сквер выглядит уже таким- он попал в фильм "Иван Макарович" .В 90-е площадь также превратили в рынок. Все изменилось со строительством Северных торговых рядов в 2005-м. А этот дом на пересечении со 2-ой Никольской и сегодня сохраняет свой первозданный вид.- С начала 19 века этой усадьбой владела семья купцов Абросимовых. жили в небольшом деревянном домике. Абросимов разбогател, занмался щепетильным товаром - женскими штучками. И появилась возможность этот дом перестроить в камне.Вот только такому красивому убранству дом обязан крестьянам Савельевым. Они приобрели его после пожара в 19 веке.- Правда лепнина , вазоны- новодел. В СССР дом потерял роскошь. Но в этом веке новые владельцы восстановили в том виде, что сделали Савельевы.17 дом на Девической, пожалуй, один из самых известных. В 19 веке в нем снимала жилье семья Грибоедовых. Автор комедии "Горе от ума" и сам останавливался у родителей в сентябре 1812.- Его мама Анастасия Федоровна давала показания, что они остановились в доме священника Ястребова. Но этот дом Ястребову не принадлежал.Собственником дома всегда были Петровские - уточняет Татьяна . А вот история здания действительно необычна.- Это была усадьба некоего мещанина Сапожникова и его дочь вышла в 1888 г за одного из Петровских и выкупила недостроенный ом своего отца. Не приданое получила, а выкупила.Сильнейший пожар 1855 года уничтожил многие дома на Девической, кельи Княгинина монастыря. После восстановления дом отдали городскому полицейскому управлению, а впоследствии губернской милиции. Среди старинных построек на Девической и флигель священника Успенского Княгинина монастыря Павла Прудинтова. Свой деревянный дом по соседству он сдавал в наем, с семьей проживал в двухэтажном флигеле. У этого здания сегодня новый статус - но оно по-прежнему зовется Флигелем. И, как видно из истории, неслучайно. Улица Девическая великолепна своими дореволюционными постройками и живописным видом на старейший Княгинин монастырь. Вот только красоту ее зданий трудно рассмотреть из-за множества припаркованных машин.- Идея нашего города и существующий проект превращения этой улицы в пешеходную, очень хотелось бы, чтобы воплотилась в жизнь.Девическая действительно может стать прекрасной туристической достопримечательностью Владимира- подытоживает Татьяна. Если станет пешеходной.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести- Владимир.