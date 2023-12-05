ДТП случилось 4 декабря на улице Большой Московской, около 20 часов. Ребенок шел через дорогу в сторону улицы Гагарина. На кадрах с места происшествия видно, что автобус был иногородним. Он

ДТП случилось 4 декабря на улице Большой Московской, около 20 часов. Ребенок шел через дорогу в сторону улицы Гагарина. На кадрах с места происшествия видно, что автобус был иногородним. Он двигался из Собинки во Владимир. К месту происшествия приехали скорая помощь и полиция. Екатерина Симоненкова, сотрудник пресс-службы УМВД области Водитель автобуса “ПАЗ” 1966 года рождения