С целью предотвращения попадания опасной еды в пищу людей выдано 40 предписаний о прекращении действия документов о соответствии. Отозвана - 31 декларация.

Порядка 16,64% проб животноводческой продукции, взятых Россельхознадзором в 2020 году во Владимирской области, были небезопасны.Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе контрольно-надзорных мероприятий, специалисты проводили мониторинг качества говядины, свинины, мяса птицы, яиц, молока, молочных продуктов и другой продукции.В целом в прошлом году было отобрано 745 проб.С целью предотвращения попадания опасной еды в пищу людей выдано 40 предписаний о прекращении действия документов о соответствии. Отозвана - 31 декларация.