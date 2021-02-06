Возвращение в наш регион сильных морозов совсем не пугает любителей бега. Приглашаем на утреннюю пробежку в парке.

Возвращение в наш регион сильных морозов совсем не пугает любителей бега. И, например, в парке "Старые cады" во Владимире снова возобновляется любимый многими паркран. Его новый руководитель и волонтёры уже протаптывают тропинки в снегу, и сегодня пригласили и нас присоединиться к их маршруту.- Доброе утро! Приглашаю всех наших телезрителей на утреннюю пробежку в парке. Кстати, называется это паркран. Осваивать будем вместе с ребятами. Светлана, расскажите, какой у нас сегодня маршрут?- Наш маршрут составляет 5 километров и проходит по парку "Старые сады" в три неполных круга. Старт и финиш со стороны ДТЮ по адресу: улица Мира, д.8. У самого входа в парк.- В чем суть паркрана? Чем он отличается от обычного бега?- Паркран - это дружеская пробежка, никак не соревнования.- Необязательно бежать, можно бежать -идти или все время идти. У нас на паркране каждый находит своё. Кому что нравится. Кто-то приходит пробежаться, кто-то пообщаться. У нас приходят люди, которые вообще не бегают.- Скандинавская ходьба у нас приветствуется.- В чем особенность бега зимой?- Зимой несложно бегать. Зимой мне нравится бегать. Мы бежим в дождь, в снег, в снегопад. Вот в эту субботу бежали, был снегопад. Бежали, не было ничего видно. Здорово и позитивно вместе вообще бежать. Вместе как одна команда, мы ждем до последнего всех. Приветствуем на финише, даем пять. Пьем чай, проносит кто-то булочки пирожки, сладости разные.У нас проходит все весело позитивно.- Как новичку прийти в вашу команду? Как присоединиться?- Старт у нас проходит каждую субботу в 9 утра. Лучше прийти в 8:45, потому что у нас проходит зажигательная и веселая разминка. Каждый раз в новом формате. Иногда это танцы, иногда физические упражнения.- Ребята, спасибо вам большое за такое спортивное утро. С вами было очень интересно и жарко!- Просыпайтесь и начинайте утро вместе с нами!Юлия Шувалова