Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 150 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 24 390 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (42 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 150 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 24 390 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (42 новых пациента за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (16 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (14 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас так: