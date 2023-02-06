Мэр столицы Сергей Собянин встретился с научными коллективами, участвующими в городской программе поддержки инноваций в медицинской сфере.

Мэр столицы Сергей Собянин встретился с научными коллективами, участвующими в городской программе поддержки инноваций в медицинской сфере.создана в 2022 году. Ежегодно столица выделяет гранты научным коллективам и медорганизациям, которые разрабатывают высокотехнологичные методы диагностики и лечения, мэр Москвы в своем телеграм-канале."По результатам конкурсного отбора гранты получили 34 городских медучреждения на общую сумму более 2 млрд рублей. Срок реализации проектов — от года до трех лет", – сообщил градоначальник.Собянин уточнил, что на базе ведущих городских медицинских учреждений реализовано уже семь научно-практических проектов. В Спинальном центре ГКБ №67 имени Ворохобова завершается разработка еще одной уникальной методики, добавил мэр.В 2023 году году в Москве три новые программы оказания стационарной медицинской помощи, сообщил ранее Собянин. В столице будут развивать органосберегающие технологии, наращивать высокотехнологичную медпомощь в борьбе с болезнями, которые чаще всего становятся причинами инвалидности и ранней смертности.Еще одна программа касается открытия новых медицинских учреждений и внедрения в них высоких технологий. Основу экстренной медпомощи составят шесть флагманских центров.До 2025 года в столице 32 поликлиники. Девять уже построено, а шесть – ведут прием пациентов.Напомним, что за последние годы количество цифровых сервисов в медицине Москвы . Поликлиники и медцентры используют около 40 программ на основе искусственного интеллекта. Большая часть сервисов разработана российскими специалистами.