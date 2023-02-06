В поселке Городищи Владимирской области жители страдают из-за перебоев с водой и...

В поселке Городищи Владимирской области жители страдают из-за перебоев с водой и электричеством.Коммунальный кризис в посёлке Городищи Петушинского района. Целый посёлок, по сути, оказался в заложниках собственника некогда градообразующего предприятия. Все сети - на его территории. Организовать бесперебойную подачу воды - задача, поставленная губернатором Александром Авдеевым. С жителями Городищ он встретился лично. Слово - Марии Платанюк.Воды! Главное требование жителей посёлка Городищи. По словам людей, жить в режиме жёсткой водной экономии они уже устали. Перебои с водой в посёлке происходят регулярно.- Руководитель водоканала боится включить полностью воду, оттого что всё разморозит. А завтра летом он будет отключать полностью.О "засухе" и многочасовых отключениях в Городищах "Вести" рассказывали неоднократно. Без воды в посёлке оставались и многоквартирные дома, и детские сады. Вопросы выхода из "коммунального кризиса" глава региона Александр Авдеев обсудил на встрече с жителями посёлка. Участниками диалога стали представители Законодательного Собрания, районной администрации, руководители областных министерств и ресурсных компаний. Водоснабжение - самое острая проблема Городищ. В 1996-ом году имущество градообразующего предприятия - Городищенской фабрики - было приватизировано. Объекты жизнеобеспечения остались на его территории. А затем после банкротства в 2007-ом году оказались в руках частника. Сейчас собственник в Испании. Проблемы Городищ от него далеки, хотя люди регулярно страдают из-за перебоев с водой и электричеством. По словам Александра Авдеева, "рычаги воздействия" найдут.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Надеюсь, что нам и правоохранительные органы помогут разрешить проблему с собственником ГОФа по воде, в первую очередь, и уже потом по дамбе, потому что вопросы по реке есть.Ситуация резонансная. Проход на территорию собственник фабрики запретил. В его адрес уже направили претензию - пока досудебную - вынести электрические сети на выделенный администрацией участок. Сети, дамба, водозабор, очистные должны перейти в муниципальную или государственную собственность. Если потребуется, область поможет достроить необходимую инфраструктуру.Александр Курбатов, глава администрации Петушинского района:- Это уникальная ситуация, когда водозаборные сооружения, до недавней поры котельная, электрическая подстанция принадлежит не муниципалитету. Помня 2016-ый, когда у нас отопление включалось по решению КЧС. Октябрь, ноябрь, только к середине ноября у нас появлялось отопление.Павел Шатохин, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- И таким образом посёлок стал заложником собственника фабрики. Я уверен, что вопросы обеспечения водой, теплом, электроэнергией посёлка Городищи они будут решены в самое ближайшее время. И Александр Александрович взял эти вопросы на контроль.Итог долгого и непростого разговора - еще один шаг к "ресурсной независимости" Городищ. Посёлка, в котором живут 5 тысяч жителей.Мария Платанюк "Вести-Владимир".