Эксперты считают уровень содержания токсичных газов повышенным.
Владимирский воздух загрязнён формальдегидом (провоцирует рак носоглотки и лейкемию) и диоксидом азота. Их доля в атмосфере областного центра составляет 49% и 34%. Об этом сообщают эксперты КБ «Стрелка», которые опубликовали исследований.
Владимир набрал 28 баллов из 50 по шкале TAQI (индекс чистоты воздуха). Такой уровень можно назвать повышенным.
Для сравнения, Муром набрал 22 балла, а Ковров почти 31. Среди соседей хуже дела, чем во Владимире обстоят лишь в Москве, Иванове и Рязани, у которых по 31 пункту. В Ярославле и Нижнем Новгороде дышится легче - 22 балла.
В список лучших городов страны вошли Кызыл, Астрахань, Элиста, Кисловодск, Брянск, Черкесск, Петропавловск-Камчатский.