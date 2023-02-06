Эксперты считают уровень содержания токсичных газов повышенным.

Владимирский воздух загрязнён формальдегидом (провоцирует рак носоглотки и лейкемию) и диоксидом азота. Их доля в атмосфере областного центра составляет 49% и 34%. Об этом сообщают эксперты КБ «Стрелка», которые опубликовали исследований.Владимир набрал 28 баллов из 50 по шкале TAQI (индекс чистоты воздуха). Такой уровень можно назвать повышенным.Для сравнения, Муром набрал 22 балла, а Ковров почти 31. Среди соседей хуже дела, чем во Владимире обстоят лишь в Москве, Иванове и Рязани, у которых по 31 пункту. В Ярославле и Нижнем Новгороде дышится легче - 22 балла.В список лучших городов страны вошли Кызыл, Астрахань, Элиста, Кисловодск, Брянск, Черкесск, Петропавловск-Камчатский.