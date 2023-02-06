Во Владимирской области началась регистрация на гонку Лыжня России. 11 февраля в парке «Дружба»...

Во Владимирской области началась регистрация на гонку "Лыжня России".11 февраля в парке «Дружба» города Владимира пройдет 41-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» на дистанциях 1 км, 5 км и 10 км, сообщила пресс-служба администрации Владимира.Регистрация проходит по 10 февраля:- в МБУ «СШОР №3» (ул. Верхняя Дуброва, 2-а) - с 9:00 до 18:00,- в МАУ «Городской Центр Здоровья» (ул. Мира, 59) - с 12:00 до 19:00.Сбор участников лыжной гонки начнется 11 февраля в 11:00. Торжественное открытие - в 11:40.Первый старт - на дистанцию 5 км для юношей и девушек 2005 года рождения и моложе - в 12:00.В 12:20 — старт забега на 1 км для всех желающих, а также мальчиков и девочек 2005 - 2013 г.р. и младше.В 13:00 будет дан старт забега на 10 км для мужчин и женщин 2004 года рождения и старше.Вместе с победителями и призерами забегов будут определены победители в дополнительных номинациях «Самый юный участник», «Самая юная участница», «Самый опытный участник», «Самая опытная участница», «Самая спортивная семья».Фото: пресс-служба администрации Владимира.