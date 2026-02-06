Сидят во дворе мужики, играют в домино. Мимо идет женщина. Подходит к подъезду, дергает за ручку двери. Дверь не открывается.
Мужики кричат: - Сильнее дергайте!
Сильнее дергает, дверь не открывается.
Мужики кричат: - Еще сильнее!
Дергает еще сильнее, еще раз, еще раз, ручка отрывается, женщина падает в лужу. Тут дверь подъезда открывается внутрь, оттуда выходит мужик.
Женщина гневно кричит мужикам:
- Что за шутки? Не могли сказать, что дверь внутрь открывается?
Мужики кричат:
- А мы думали, вам ручка дверная нужна!
еще анекдот!