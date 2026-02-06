Работа по уборке продолжается – в ночь на дорогах столицы 33 региона работают 68 единиц спецтехники ЦУГД. Очистка тротуаров, расширение проезжей части, противогололедная обработка улиц и

Работа по уборке продолжается – в ночь на дорогах столицы 33 региона работают 68 единиц спецтехники ЦУГД. Очистка тротуаров, расширение проезжей части, противогололедная обработка улиц и вывоз снега на снегосвалку – ночные обязанности сотрудника Центра управления городскими дорогами. Работу, как отмечают в ЦУГД, значительно осложняют несколько факторов – неправильно припаркованные машины и спрессованный снег, который