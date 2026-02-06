Индексация тарифов в 2026 году пройдет в 2 этапа: с начала года и с 1 октября. Об этом рассказала министр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области Мария Новоселова.

Индексация тарифов в 2026 году пройдет в 2 этапа: с начала года и с 1 октября. Об этом рассказала министр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области Мария Новоселова. Причем данные изменения коснутся всех жителей России. Первое увеличение будет относительно скромное — в пределах 1,7 процента. Как отметила профильный министр, это связано с увеличением налога