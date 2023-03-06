На нарушителей завели уголовные дела по статье о незаконной добыче биологических ресурсов.

В Меленковском районе полицейские задержали двух рыбаков-браконьеров. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В конце февраля в ходе рейда сотрудники МВД выявили два факта незаконного отлова рыбы в затоне реки Ока. На водоёме, который находится на территории государственного природного заказника, 45-ти и 57-летний мужчины удили рыбу, используя снасти «Паук» и «Косынка».На нарушителей завели уголовные дела по статье о незаконной добыче биологических ресурсов.