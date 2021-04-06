Дождь в подземном переходе. Из-за растаявшего снега с потолка на лестницу хлынул водный поток. Чтобы перейти на другую сторону дороги, жители микрорайона Юрьевец надевали плащи и открывали

Дождь в подземном переходе. Из-за растаявшего снега с потолка на лестницу хлынул водный поток. Чтобы перейти на другую сторону дороги, жители микрорайона Юрьевец надевали плащи и открывали зонты. Больше способов выйти сухим из воды не было. Наталья Каракурчи, жительница г. Владимира Безобразие, просто безобразие. Загнали нас в ужасные условия. Текло водопадом. Но потом прислали мужчин,