В Петушинском районе 58-летний мужчина признан виновным в угоне, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку и убийстве. Все три преступления он совершил по пьяной лавочке. Как

В Петушинском районе 58-летний мужчина признан виновным в угоне, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку и убийстве. Все три преступления он совершил по пьяной лавочке. Как установили следствие и суд, сперва в ноябре 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения украл у своего собутыльника ключи от машины. Угонщик поехал кататься, но не справился с управлением