К моменту прибытия спасателей тело пролежало длительное время. Труп имел характерные признаки разложения. Находку передали полицейским.

В Коврове в многоквартирном доме на улице Восточной соседка нашла мужской труп. Об этом сообщил местный спасатель Михаил Быков.В 15:13 в поисково-спасательный отряд Коврова поступил вызов. Женщина заподозрила, что в одной из квартир произошло ЧП. Через глазок она увидела мужчину, лежащего на полу в луже крови.На место происшествия прибыли экстренные службы города. К моменту прибытия спасателей тело пролежало длительное время. Труп имел характерные признаки разложения. Находку передали полицейским.Подробности произошедшего устанавливаются.