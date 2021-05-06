К моменту прибытия спасателей тело пролежало длительное время. Труп имел характерные признаки разложения. Находку передали полицейским.
В Коврове в многоквартирном доме на улице Восточной соседка нашла мужской труп. Об этом сообщил местный спасатель Михаил Быков.
В 15:13 в поисково-спасательный отряд Коврова поступил вызов. Женщина заподозрила, что в одной из квартир произошло ЧП. Через глазок она увидела мужчину, лежащего на полу в луже крови.
На место происшествия прибыли экстренные службы города. К моменту прибытия спасателей тело пролежало длительное время. Труп имел характерные признаки разложения. Находку передали полицейским.
Подробности произошедшего устанавливаются.