Вести уже сообщали, что накануне около 20.40 на автодороге «Касимов-Муром-Нижний Новгород» в Меленковском районе столкнулись легковые автомобили и большегруз.

"Вести" уже сообщали, что накануне около 20.40 на автодороге «Касимов-Муром-Нижний Новгород» в Меленковском районеПо уточненным данным на участке дороги между деревнями Кесово и Тургенево ехавший в сторону Мурома водитель автомобиля «Мицубиси» выехал на полосу встречного движения. И столкнулся с автомобилями «Хендай» и «Даф» с полуприцепом, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Он и трое его пассажиров погибли. Сотрудниками полиции устанавливаются личности погибших и обстоятельства дорожной трагедии.Напомним, что также вчера в один человек погиб, семеро пострадали. Среди пострадавших – трое несовершеннолетних.