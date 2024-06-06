Владимирские правоохранители раскрыли дело о двойном убийстве, совершенном 25 лет назад Обвинение...

Владимирские правоохранители раскрыли дело о двойном убийстве, совершенном 25 лет назадОбвинение в особо тяжком преступлении предъявлено мужчине, который уже приговорен к пожизненному сроку за серию похожих эпизодов.На зимних кадрах оперативной съемки опасный рецидивист из Республики Коми показывает дом в Александрове, где, будучи в розыске, прятался от полицейских, и где в 1999 году убил двух человек. Своего знакомого и случайного свидетеля той расправы.Дело направлено в суд. На счету осужденного - несколько жертв минимум в пяти регионах страны.Наказание он отбывает в одной из строжайших тюрем России - в колонии "Полярная сова" в ЯНАО.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:- Следователями следственного управления несмотря на давность событий, дополнительно допрошены свидетели и потерпевшие, проведены комплекс судебных экспертиз, проверка показаний на месте и следственный эксперимент с участием обвиняемого, который дал подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства.