Лежалые трубы, как и трубы, бывавшие в употреблении, стали весьма востребованы.
Связано это с тем, что такие изделия не утратили своих эксплуатационных качеств, но при этом стоят гораздо дешевле. Так, на сайте metall-region.ru предложен большой выбор товаров данной категории по самым выгодным ценам.
В чём отличия б/у труб от лежалых
Следует понимать, что лежалые трубы и трубы, бывшие в употреблении, имеют некоторые отличия. Нельзя ставить эти изделия в один ряд. Первый вариант – это новые трубы, которые на протяжении длительного времени лежали на складе. На поверхности таких труб и внутри изделий могут появиться пятна ржавчины. Несмотря на это, они не существенно влияют на эксплуатационные свойства изделия, но стоимость их из-за испорченного товарного вида будет значительно ниже. Трубы, бывшие в употреблении, – это изделия, которые уже находились в использовании, но при этом не утратили своих эксплуатационных свойств и могут использоваться повторно для строительства различных конструкций и инженерных коммуникаций. Стоимость б/у труб в разы ниже стоимости новых изделий. Как выбрать лежалые трубы:
- Личный осмотр и сортировка. Обычно компании предлагают покупателям провести личный осмотр изделий и сделать выбор товара. Который будет отгружен.
- Выбор размера. Металлопрокат предлагает большой выбор типоразмеров труб.
- Цена. Каждая компания предлагает свою стоимость на изделия. Поиск полезной информации поможет подобрать наиболее выгодные предложения.
Обычно стоимость изделий указывается в каталоге продукции, однако при личном осмотре она может быть скорректирована.