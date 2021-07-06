Лежалые трубы, как и трубы, бывавшие в употреблении, стали весьма востребованы.

Связано это с тем, что такие изделия не утратили своих эксплуатационных качеств, но при этом стоят гораздо дешевле. Так, на сайте metall-region.ru предложен большой выбор товаров данной категории по самым выгодным ценам.

В чём отличия б/у труб от лежалых

Следует понимать, что лежалые трубы и трубы, бывшие в употреблении, имеют некоторые отличия. Нельзя ставить эти изделия в один ряд. Первый вариант – это новые трубы, которые на протяжении длительного времени лежали на складе. На поверхности таких труб и внутри изделий могут появиться пятна ржавчины. Несмотря на это, они не существенно влияют на эксплуатационные свойства изделия, но стоимость их из-за испорченного товарного вида будет значительно ниже. Трубы, бывшие в употреблении, – это изделия, которые уже находились в использовании, но при этом не утратили своих эксплуатационных свойств и могут использоваться повторно для строительства различных конструкций и инженерных коммуникаций. Стоимость б/у труб в разы ниже стоимости новых изделий. Как выбрать лежалые трубы:

Личный осмотр и сортировка. Обычно компании предлагают покупателям провести личный осмотр изделий и сделать выбор товара. Который будет отгружен.

Выбор размера. Металлопрокат предлагает большой выбор типоразмеров труб.

Цена. Каждая компания предлагает свою стоимость на изделия. Поиск полезной информации поможет подобрать наиболее выгодные предложения.

Обычно стоимость изделий указывается в каталоге продукции, однако при личном осмотре она может быть скорректирована.