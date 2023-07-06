Сотрудники полиции, МЧС и добровольческого отряда «Лиза Алерт» рассказали, кто и как ищет пропавших без вести людей, а главное как не оказаться в их рядах. Последний случай пропажи был в

Сотрудники полиции, МЧС и добровольческого отряда «Лиза Алерт» рассказали, кто и как ищет пропавших без вести людей, а главное как не оказаться в их рядах. Последний случай пропажи был в Кольчугинском районе, 85 летняя женщина ушла из дома в неизвестном направлении, не предупредив родственников. На этот раз все закончилось хорошо, полицейские и волонтеры вернули пенсионерку