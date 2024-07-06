Какие имена чаще всего дают новорожденным жители Владимирской области? Как сообщают в пресс-службе...

Какие имена чаще всего дают новорожденным жители Владимирской области?Как сообщают в пресс-службе Правительства Владимирской области, за первый месяц лета во Владимирской области родилось 688 малышей:- 352 девочки- 336 мальчиков- 6 двоенСамые популярные имена: Матвей, Иван, Александр и София, Ева и Мария.А вот редкие удивили: Евграф, Север, Добрыня и Стефанида, Евлалия, а также Виталина.36% от общего числа новорожденных стали первенцами, вторыми детьми - 33% младенцев, «последующими» - 31% детей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений