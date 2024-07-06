Какие имена чаще всего дают новорожденным жители Владимирской области?
Как сообщают в пресс-службе...
Какие имена чаще всего дают новорожденным жители Владимирской области?
Как сообщают в пресс-службе Правительства Владимирской области, за первый месяц лета во Владимирской области родилось 688 малышей:
- 352 девочки
- 336 мальчиков
- 6 двоен
Самые популярные имена: Матвей, Иван, Александр и София, Ева и Мария.
А вот редкие удивили: Евграф, Север, Добрыня и Стефанида, Евлалия, а также Виталина.
36% от общего числа новорожденных стали первенцами, вторыми детьми - 33% младенцев, «последующими» - 31% детей.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений