В Меленках был задержан браконьер с сетью Прокуратурой Меленковского района была проведена...

В Меленках был задержан браконьер с сетьюПрокуратурой Меленковского района была проведена проверка исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях, использовании и сохранении водных биологических ресурсов.«… В ходе выезда в государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Окский береговой» прокуратурой обнаружен житель села Ляхи, который в акватории реки с самодельной дюралевой лодки осуществлял незаконный лов рыбы запрещенным орудием - сетью длиной 50 метров...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.На момент проверочных мероприятий им уже было поймано несколько особей леща, стерляди и язя.В результате было возбуждено уголовное дело по п.п. «б, г» ч. 1 ст. 256 УК РФ («незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на особо охраняемых природных территориях»).В данный момент расследование находится на контроле прокуратуры района.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области